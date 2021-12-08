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Общество

Псковские школьники примут участие в фестивале профессий «Билет в будущее» в Санкт-Петербурге

8 декабря в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль профессий - ключевое мероприятие федерального проекта «Билет в будущее». Участие в нем примет 31 ребенок из Псковской области — воспитанники 47-й школы Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В рамках мероприятия состоится встреча с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, а также осмотр мультимедийной экспозиции в парке «Россия — моя история», которая состоит из четырех зон: умный город, социальный город, открытый город и комфортный город. Составленный профнавигационный маршрут даст возможность ребятам познакомиться сразу с несколькими профессиями из разных отраслей экономики и на практике попробовать себя в наиболее понравившихся из них. Программа каждого кластера сформирована при участии партнеров — ведущих вузов, инновационных предприятий, корпораций и научных организаций.

В Псковской области проект «Билет в будущее» реализуется с 2020 года. В 2021 году регион попал в первую пятерку субъектов РФ по итогам проведенных меропрятий. Всего было привлечено более 2,3 тыс. учеников, которые проходили онлайн-диагностику или профессиональные пробы на зарегистрированных площадках учреждений среднего профессионального образования.

Фестиваль профессий «Билет в будущее» проводится в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Его основная задача — помочь школьникам разобраться в мире современных профессий и познакомить их с профессиями будущего, которые будут актуальны для экономики региона в ближайшие десятилетия.

В общем масштабный проект по профориентации школьников реализуется во всех 85 субъектах Российской Федерации, а также на территории Байконура (Республика Казахстан). Федеральным оператором проекта является Фонд гуманитарных проектов.

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