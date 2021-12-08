Пенсионер угнал катафалк с кладбища в Бежаницком районе

14:58, 08 декабря 2021, ПАИ

В Бежаницком районе пенсионер угнал катафалк с территории кладбища. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Кража произошла 7 декабря около 13:00 на кладбище у деревни Осов. Неизвестный угнал микроавтобус ГАЗ-22171, который использовался в ритуальных целях. Вскоре полиция обнаружила угнанный «Соболь» без технических повреждений в поселке Бежаницы у дома на улице Советской. Злоумышленником оказался 62-летний житель Невельского района.

Выяснилось, что подозреваемый, находясь в нетрезвом виде, решил воспользоваться микроавтобусом, чтобы доехать до магазина за спиртным. Причем он уже был лишен права управления транспортным средством за вождение в нетрезвом состоянии. В его отношении возбуждено уголовное дело.