Псковская область занимает 7 место по популярности отдыха в санаториях в 2021 году

17:00, 08 декабря 2021, ПАИ

Псковская область вошла в топ-7 на Северо-Западе по популярности отдыха в санаториях в 2021 году. Отдых в санаториях региона в среднем обходился в 3110 рублей в сутки (проживание, питание и лечение).

По данным портала Санатории-России.рф, первую семерку на Северо-Западе РФ составили Санкт-Петербург (4195 рублей в сутки), Калининградская область (4230 рублей), Карелия (4160 рублей), Ленинградская область (3980 рублей), Мурманская область (3395 рублей), Новгородская область (3120 рублей) и Псковская область (3110 рублей).

Дешевле всего отдых обходился в Ненецком АО (2710 рублей).