25 объектов торговли ёлками откроется в Пскове
В администрации Пскова определены победители конкурса на право торговли ёлками. Приём заявок проводился с 23 ноября по 3 декабря. 7 декабря конкурсная комиссия подвела итоги конкурса. В нём приняли участие три субъекта торговли, сообщили в пресс-службе администрации города.
8 декабря состоялась встреча с победителями, в ней приняли участие и. о. заместителя главы администрации Пскова Павел Волков, начальник отдела потребительского рынка и услуг Василий Демидов, и. о. начальника управления по градостроительной деятельности Алексей Саенко. Участники обсудили, как будет проходить торговля ёлками в этом году.
Павел Волков поручил предпринимателям обратить особое внимание на новогоднее оформление торговых точек. На территории также должна соблюдаться чистота.
Ёлки будут продавать с 18 по 31 декабря. В этом году на территории Пскова будет организовано 25 объектов торговли елками по следующим адресам:
– Рижский проспект, в торце домов № 45, 50, 51, 55;
– улица Труда, 50;
– улица Коммунальная 45, 48 и площадка за автобусной остановкой «Гулливер»;
– улица Индустриальная, у дома № 4а;
– улица Алёхина, напротив дома № 2;
– улица Рокоссовского, у дома №22;
– улица Народная, напротив дома №45;
– улица Алтаева, у дома № 8;
– улица Труда, у дома № 39;
– улица Гагарина, у дома № 2;
– улица Я. Фабрициуса, 5а.
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