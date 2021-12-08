25 объектов торговли ёлками откроется в Пскове

18:01, 08 декабря 2021, ПАИ

В администрации Пскова определены победители конкурса на право торговли ёлками. Приём заявок проводился с 23 ноября по 3 декабря. 7 декабря конкурсная комиссия подвела итоги конкурса. В нём приняли участие три субъекта торговли, сообщили в пресс-службе администрации города.

8 декабря состоялась встреча с победителями, в ней приняли участие и. о. заместителя главы администрации Пскова Павел Волков, начальник отдела потребительского рынка и услуг Василий Демидов, и. о. начальника управления по градостроительной деятельности Алексей Саенко. Участники обсудили, как будет проходить торговля ёлками в этом году.

Павел Волков поручил предпринимателям обратить особое внимание на новогоднее оформление торговых точек. На территории также должна соблюдаться чистота.

Ёлки будут продавать с 18 по 31 декабря. В этом году на территории Пскова будет организовано 25 объектов торговли елками по следующим адресам:

– Рижский проспект, в торце домов № 45, 50, 51, 55;

– улица Труда, 50;

– улица Коммунальная 45, 48 и площадка за автобусной остановкой «Гулливер»;

– улица Индустриальная, у дома № 4а;

– улица Алёхина, напротив дома № 2;

– улица Рокоссовского, у дома №22;

– улица Народная, напротив дома №45;

– улица Алтаева, у дома № 8;

– улица Труда, у дома № 39;

– улица Гагарина, у дома № 2;

– улица Я. Фабрициуса, 5а.