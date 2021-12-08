Самых активных добровольцев ПсковГУ наградили благодарственными письмами

18:45, 08 декабря 2021, ПАИ

Торжественное мероприятие в честь Международного дня добровольцев состоялось в актовом зале главного корпуса ПсковГУ. Об этом рассказали в пресс-службе учебного заведения.

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина наградила благодарственными письмами и памятными подарками активных добровольцев.

«Добровольцы – это не профессия, это не призвание, добровольцы – это состояние души. Я считаю, что студенчество Псковского государственного университета не просто влилось в этот проект волонтёрства и добровольчества: здесь большие традиции, хорошее настоящее и, самое главное, перспективное будущее, – отметила руководитель университета. – Знаю, что среди вас очень много людей, которые участвуют не только в федеральных акциях, но и сами являются инициаторами региональных больших мероприятий, всегда отвечают на призыв губернатора Михаила Юрьевича. Ребята, будьте инициаторами своих дел и отвечайте на вызовы. Знайте, что добровольцы есть не только в студенческой среде, заражайте этим население Псковской области и показывайте свои возможности».

Также ректор поблагодарила куратора добровольческого движения в ПсковГУ Наталью Укатову и пожелала ей сил и профессионализма, а также отметила, что куратор является лидером, который ведёт ребят и показывает им, что такое настоящее добровольчество.

Мероприятие сопровождалось песенными и танцевальными номерами.

Добавим, за прошедший год более 400 студентов стали добровольцами Псковской области и собственными силами провели около 50 мероприятий.