До -14 градусов ожидается сегодня днём в Пскове
9 декабря в Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Псковский гидрометцентр. Ветер восточных направлений слабый. Температура днем -11...-16 градусов, ночью -17...-22 градуса, в низинах до -25.
В Пскове без осадков. Температура днем -12...-14, ночью -18...-20. В Великих Луках без осадков. Температура днем -13...-15, ночью -16...-18.
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