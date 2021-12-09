До -14 градусов ожидается сегодня днём в Пскове

08:58, 09 декабря 2021, ПАИ

9 декабря в Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Псковский гидрометцентр. Ветер восточных направлений слабый. Температура днем -11...-16 градусов, ночью -17...-22 градуса, в низинах до -25.

В Пскове без осадков. Температура днем -12...-14, ночью -18...-20. В Великих Луках без осадков. Температура днем -13...-15, ночью -16...-18.