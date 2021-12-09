Началась видеотрансляция пресс-конференции о развитии сферы транспорта и дорожного хозяйства в Псковской области

12:06, 09 декабря 2021, ПАИ

9 декабря в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция исполняющего обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислава Стармолотова.

Спикер расскажет о ходе дорожных работ в районах, итогах реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году. Также он расскажет о развитии авиа-, железнодорожного и автобусного сообщения в регионе.