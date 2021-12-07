Более 140 предприятий Псковской области участвуют в мониторинге Банка России

11:00, 09 декабря 2021, ПАИ

Банк России проводит регулярные опросы предприятий нефинансового сектора для получения оперативной информации, дополняющей официальную статистику, сообщили Псковскому агентству информации в псковском отделении Банка России.

Полученные данные используются для анализа экономики России в целом и по регионам, а также немонетарных факторов инфляции, оказывающих влияние на цены на продукцию, выпускаемую предприятиями – участниками опросов, и помогают Банку России принимать взвешенные решения по денежно-кредитной политике.

Данные мониторинга также используются при подготовке доклада о региональной экономике, который выходит 8 раз в год и содержит анализ актуальных тенденций.

В настоящее время в опросах Банка России на добровольной основе участвуют более 14 тысяч предприятий различных отраслей экономики по всей России, в том числе более 140 организаций из Псковской области.

Каждый участник мониторинга получает от Банка России аналитические обзоры, подготовленные на основе собранных в ходе опросов данных. Обзоры могут быть сформированы в любом интересующем предприятие разрезе (по России в целом или региону, по видам экономической деятельности, по группам предприятий в зависимости от величины активов или среднесписочной численности занятых) и будут полезны для оценки перспектив развития бизнеса и принятия управленческих решений.

Отделение Псков Банка России приглашает региональные предприятия присоединиться к проекту. Для того, чтобы стать участником мониторинга, достаточно перейти по ссылке и заполнить форму.