Директор псковского «Экопрома» установил контейнер для вторсырья на площадке лицея №19

11:39, 09 декабря 2021, ПАИ

Региональный оператор по обращению с ТКО — филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») в помощь проекту «Экомышление» выставил контейнер для вторсырья возле лицея №19 в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Это уже не первый раз, когда организация оказывает помощь общеобразовательным учреждениям и поддерживает инициативы, направленные на развитие правильного экологического восприятия у детей, молодежи и взрослого населения.

Установку контейнера произвел лично директор филиала ООО «Экопром» Александр Киселёв. «Мы за то, чтоб было чисто в стране. Нужно, чтобы воспитание было с самого юного возраста», - отметил он и рассказал, что отходы из контейнера будут отправляться на сортировочную станцию, где их еще раз отсортируют — потому что пластик тоже бывает разный. После этого отходы поедут на завод по переработке.

Александр Киселев добавил, что инициативу планируется расширить на всю область. «Прогресс должен дойти до всех школ, и не только такие баки. У нас есть в программе фандоматы», - уточнил он. Данный вопрос сейчас прорабатывается с городскими и областными властями.

Ранее контейнер для вторсырья был выставлен в Тямшанской школе, сетка для ПЭТ-бутылок - в «Кванториуме». Помимо контейнера на площадке в столовой лицея №19 силами проекта «Экомышление» был установлен контейнер для пластика и бумаги.