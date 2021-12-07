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Экономика

Регионы получат почти 30 млрд рублей на поддержание сбалансированности бюджетов

Российские регионы получат из федерального бюджета ещё 29,3 млрд рублей на поддержание бюджетной стабильности. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Деньги будут распределены между 45 регионами. За счёт этих средств планируется профинансировать расходы на увеличение зарплаты работникам бюджетной сферы, а также на реализацию первоочередных и социально значимых мероприятий. Кроме того, финансирование пойдёт на ремонт и реконструкцию дорожной инфраструктуры, строительство спортивных и других важных объектов.

«Всего же на этот год с учётом дополнительных решений дотации на обеспечение устойчивости региональных бюджетов предусмотрены в объёме 1 трлн рублей», – отметил Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическому развитию регионов и вопросам ипотеки 6 декабря. Глава правительства добавил, что в следующем году базовая сумма не уменьшиться, напротив, будет проиндексирована.

Прямые транши из федерального бюджета являются частью комплекса мер по обеспечению финансовой стабильности регионов. В прошлом году на эти цели было выделено 300 млрд рублей.

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