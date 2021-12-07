Дмитрий Пермяков сложил полномочия депутата Псковской гордумы

11:53, 09 декабря 2021, ПАИ

Дмитрий Пермяков («Яблоко») сложил полномочия депутата Псковской городской Думы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», соответствующие заявление депутат написал на имя главы Пскова Елены Полонской.

Напомним, 30 октября 2019 года Дмитрий Пермяков получил депутатский мандат, который стал вакантным после того, как депутат от «Яблока» Артур Гайдук перешёл в Псковское областное Собрание.