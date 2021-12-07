Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Дмитрий Пермяков сложил полномочия депутата Псковской гордумы

Дмитрий Пермяков («Яблоко») сложил полномочия депутата Псковской городской Думы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», соответствующие заявление депутат написал на имя главы Пскова Елены Полонской.

Напомним, 30 октября 2019 года Дмитрий Пермяков получил депутатский мандат, который стал вакантным после того, как депутат от «Яблока» Артур Гайдук перешёл в Псковское областное Собрание.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как часто вы сталкивались с хамством?

Проголосовать >>>

07 декабря 2021

Более двух часов говорили Владимир Путин и Джозеф Байден по видеосвязи
07 декабря 2021

Четырёх заместителей Бориса Елкина согласовали депутаты Псковской гордумы
07 декабря 2021

Началась 60-я сессия Псковской гордумы
06 декабря 2021

«Единая Россия» выбрала руководителей партии и определила задачи на пятилетку
04 декабря 2021

Михаил Ведерников: «Единая Россия» реальными делами доказывает свою результативность
04 декабря 2021

«Единая Россия» учитывает мнение граждан
04 декабря 2021

Андрей Турчак вновь вошёл в состав Генерального совета «Единой России»

04 декабря 2021

Дмитрий Медведев переизбран на пост председателя «Единой России»

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...