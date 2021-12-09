Незаконный вывоз сабли XIX века пресекли псковские таможенники
На участке российско-латвийской границы сотрудники таможенного поста МАПП «Убылинка» пресекли незаконный вывоз стальной сабли XIX века, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.
В ходе проведения таможенного контроля и осмотра салона автомобиля таможенники обнаружили за водительским сиденьем предмет, внешне напоминающий саблю, уложенную в ножны.
По результатам заключения эксперта Министерства культуры РФ товар идентифицируется как «шашка кавказская, изготовленная в конце XIX века» и относится к культурным ценностям, имеющим особое историческое значение.
Вывоз данного предмета возможен только на основании разрешительного документа, выданного Министерством культуры РФ.
Рыночная цена указанного предмета превышает 500 тысяч рублей.