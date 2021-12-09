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Общество

Незаконный вывоз сабли XIX века пресекли псковские таможенники

На участке российско-латвийской границы сотрудники таможенного поста МАПП «Убылинка» пресекли незаконный вывоз стальной сабли XIX века, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

В ходе проведения таможенного контроля и осмотра салона автомобиля таможенники обнаружили за водительским сиденьем предмет, внешне напоминающий саблю, уложенную в ножны.

По результатам заключения эксперта Министерства культуры РФ товар идентифицируется как «шашка кавказская, изготовленная в конце XIX века» и относится к культурным ценностям, имеющим особое историческое значение.

Вывоз данного предмета возможен только на основании разрешительного документа, выданного Министерством культуры РФ.

Рыночная цена указанного предмета превышает 500 тысяч рублей.

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