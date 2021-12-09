1135 человек умерли от коронавируса в Псковской области с начала пандемии

12:10, 09 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области от коронавируса скончались ещё семь человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 1 135 человек. Такие данные приводит официальный Telegram-канал региона.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 67 840 человек, 59 274 пациента выздоровело.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.