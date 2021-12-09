Прививочные пункты Псковской области усилят студентами-медиками

14:19, 09 декабря 2021, ПАИ

Прививочные пункты в Псковской области дополнительно усилят бригадами и волонтёрами из числа студентов-медиков. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании с медиками 9 декабря, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что в каждом муниципалитете есть запас препаратов и организованы прививочные пункты.

Он рассказал, что отклик со стороны молодёжи просто невероятный – ему регулярно пишут сообщения и студенты, и даже школьники, которые хотят принять участие в борьбе с пандемией. «На днях, например, написала школьница из Великих Лук, которая мечтает стать медсестрой», - заметил Михаил Ведерников и предложил своему первому заместителю Вере Емельяновой проработать возможность создания профильной группы на базе Великолукского медицинского колледжа для школьников и после 9 класса. Сейчас колледж принимает только выпускников 11 классов.

Губернатор выразил слова благодарности всем студентам и добровольцам за участие в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. По его словам, учитывая дефицит кадров, это имеет очень принципиальное значение для всего региона.

«Мы делаем всё, чтобы система здравоохранения была обеспечена кадрами. Прежде всего, конечно, эту проблему поможет решить строительство учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ – детали реализации этого проекта мы сейчас прорабатываем на федеральном уровне», - добавил Михаил Ведерников.

Кроме того, подчеркнул он, каждый главврач и руководитель муниципалитета должен заниматься привлечением новых медицинских кадров – из колледжей, университетов, других больниц. Губернатор заявил, что эта работа должна проводиться непрерывно, на постоянной основе.