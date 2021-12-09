Псковских медиков будут поощрять за мотивацию беременных к вакцинации

14:22, 09 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области планируют дополнительно стимулировать медиков, которые успешно мотивируют беременных к вакцинации. С таким предложением выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании 9 декабря, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Он отметил, что задача глав районов сейчас – сделать всё необходимое, чтобы убедить людей сделать выбор в пользу защиты своего здоровья. Особое внимание, по словам главы региона, нужно уделить группам риска – людям пожилого возраста, беременным и кормящим женщинам. «В отношении беременных работа будет непростой, потому что многие продолжают оперировать устаревшими рекомендациями Минздрава, которые давались в первые месяцы прививочной кампании», - уточнил Михаил Ведерников. Поэтому в этой части необходимо усилить информационную работу, используя максимально доступные, достоверные данные, привлекая уже вакцинированных женщин, врачей, экспертов.

Губернатор напомнил, что уровень заболеваемости среди детей, в том числе до двух лет, может существенно вырасти из-за нового штамма. Поэтому, уточнил он, здоровье матерей нужно защитить уже сейчас.

«Коллеги, ситуация непростая, и задачи стоят масштабные. Но у нас есть все инструменты, опыт и знания, чтобы к началу следующего года выйти на необходимые показатели вакцинации и преодолеть бесконечный цикл борьбы со всё новыми волнами заболевания. Это наша общая приоритетная задача, и сегодня мы обсудим план её выполнения на всей территории области», - подытожил Михаил Ведерников.