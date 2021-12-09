Подозреваемого в незаконном обороте наркотиков подростка задержали в Пскове

13:11, 09 декабря 2021, ПАИ

В Пскове подросток подозревается в незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

18 ноября 2021 года восьмиклассника задержали в лесополосе на окраине Пскова после того, как он забрал из тайника наркотики в крупном размере. Выяснилось, что подросток состоит на учёте у врача-нарколога в связи с употреблением запрещенных веществ.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.