Подозреваемого в незаконном обороте наркотиков подростка задержали в Пскове
В Пскове подросток подозревается в незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.
18 ноября 2021 года восьмиклассника задержали в лесополосе на окраине Пскова после того, как он забрал из тайника наркотики в крупном размере. Выяснилось, что подросток состоит на учёте у врача-нарколога в связи с употреблением запрещенных веществ.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
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