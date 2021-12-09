Псковичи неохотно прививаются от гриппа, констатировал Нестерук

14:44, 09 декабря 2021, ПАИ

На совещании с медицинскими работниками 9 декабря главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук обратил внимание на низкий охват прививками от гриппа взрослых жителей региона. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что каждый район получит списки организаций, в которых вакцинация от гриппа носит обязательный характер.

В Псковскую область поступило три вида вакцины, суммарно получено 343 260 доз. По плану на этот год от гриппа должны привиться 359 780 человек, в том числе 67 500 детей. Однако к этому моменту всего привиты лишь 62,6% от плана, или 36,3% от общей численности населения области.