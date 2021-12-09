Умирающие от COVID-19 псковичи признаются в покупке поддельных сертификатов о вакцинации

15:21, 09 декабря 2021, ПАИ

Умирающие от COVID-19 псковичи признаются в покупке поддельных сертификатов о вакцинации. О подобных случаях на совещании с медиками 9 декабря сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Рано или поздно непривитые люди заболеют, и последствия могут быть тяжелыми. Уже фиксируются случаи, когда люди, умирая на ИВЛ, признаются, что они купили прививку», - привёл пример губернатор.

Глава региона обратился к главам районов с поручением держать на контроле ситуацию с медицинскими отводами от прививок. «Это единицы пациентов. Если в той или иной организации есть значительное количество медотводов, их надо перепроверять», - подчеркнул Михаил Ведерников.