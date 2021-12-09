В Пскове студент-медик принял роды в машине скорой помощи
Студент Псковского государственного университета, который уже работает в одном из лечебных учреждений Пскова, принял роды вместе с водителем скорой помощи, рассказала Псковскому агентству информации ректор ПсковГУ Наталья Ильина.
После успешно принятых родов молодой человек «побежал на сдачу зачета по микробиологии».
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