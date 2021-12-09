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Герман Петрушко представил инвестиционный проект на форуме в Казани

Генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко представил инвестиционный проект на профессиональном форуме в Казани.

8 и 9 декабря в Казани проходит II Международный конгресс и выставка «Полимеры России и СНГ: строительство и модернизация заводов». На форуме собрались производители базовых полимеров и синтетических  каучуков, инициаторы инвестиционных проектов в полимерной отрасли, представители отраслевых регуляторно-надзорных органов, лицензиары технологий производства, разработчики, производители и поставщики оборудования, инжиниринговые и проектно-строительные компании, поставщики услуг.

В рамках мероприятия участники обсуждают крупные инвестиционные проекты полимерной отрасли, а также возможности повышения эффективности действующих предприятий.

Герман Петрушко рассказал об основных этапах реализации инвестиционного проекта группы компаний «Титан» в Псковской области в ОЭЗ «Моглино».

Первый этап предполагает запуск первой и второй линий БОПЭТ-плёнки в 2022 году мощностью 72 тысячи тонн в год. Это плёнки различных видов и назначения. Составы покрытий для плёнок различного назначения будут изготавливаться на собственном производстве.

В предпроектной стадии находится второй этап – завод по производству полиэтилентерефталата (ПЭТ) текстильного и плёночного назначения. Руководитель завода отметил, что на отечественном рынке существует высокая потребность в ниточных и волоконных материалах.

Одновременно с этим идёт активная работа над созданием научно-технического центра, который будет заниматься не только анализом существующих материалов на рынке, но и конструированием новых. Эта часть проекта планируется к реализации в 2022-2025 годах. Завершающая часть проекта – производство нитей в объёме 40-50 тонн нити в год, в том числе нитей особой прочности.

Кроме того, Герман Петрушко отметил, что завод имеет выгодное расположение – находится всего в восьми километрах от Пскова. На расстоянии 280 километров находится морской торговый порт Усть-Луга и два погранперехода с Эстонией и Латвией на расстоянии 40 километров.

Около 30% продукции планируется реализовывать на экспорт, 70% – на обеспечение сырьём отечественных производителей.

«Мы изучили рынок Европы, провели переговоры и понимаем, что нас ждут. Мы с оптимизмом смотрим на этот проект», – добавил Герман Петрушко.

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