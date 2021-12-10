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Общество

О «световых столбах», коррупции и смешных QR-кодах – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

Доброй ночи всем неспящим! Это «Хороший дайджест» и с вами на сайте Псковского агентства информации Сергей Владимирович. Пристально посмотрим во вчерашний, только что ушедший, день. Что хорошего было в нём?

Отмечали вчера день борьбы с коррупцией. Об уровне коррупции в нашей стране говорит поговорка: «Не каждый долларовый миллионер может стать чиновником в России, но вот каждый чиновник -  миллионером , может.

Личный состав сформированного из молодых военнослужащих подразделения, прибывших для прохождения службы в части Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения, совершили первую укладку парашютов «Д-10». То есть, впереди первый прыжок. Пожелаю ребятам, чтобы количество мягких приземлений равнялось количеству взлётов. Сам живу на четвёртом этаже, вниз боюсь даже смотреть. Парашют – не для меня.

Скоро Новый год. ПАИ подготовило для вас небольшой список высокотехнологичных товаров, которые и для себя купить не стыдно, и в подарок друзьям взять хорошо.

Ростовская область сегодня насмешила. Глава местного Роспотребнадзора рассказал, что многие люди, чтобы попасть в торговые центры, имеют при себе QR-коды, но не от коронавируса, а от техники или продуктов питания. Представляете, человек заходит в ТЦ, а его QR-код говорит, что он и не человек вовсе, а утюг! Или курица…А поскольку проверяют коды абы как, такая система прокатывает. А потом, когда совсем надоест, проверяющие будут спрашивать QR-код так:
 - Ку?
А ты отвечаешь: - Ку! И цветовая дифференциация штанов…

В Великих Луках сегодня смогли запечатлеть «световые столбы», или такой по-научному – эффект Гало. Это когда  вокруг солнца  образуется световая дуга за счёт преломления света в замёрзших частицах. Получилось красиво. Мы опубликовали фото.

Очередную фотозагадку предложили псковичам археологи. Попробуйте по фотографии определить, что за артефакт перед вами?

В свет вышел очередной выпуск рубрики «Пакуем чемодан». На этот раз мы расскажем, как с пользой провести новогодние каникулы в Псковской области.

Напоследок, расскажу о том, что у стен Кремля музыканты музыканты Даниэль Красильников и Павел Таянко из проекта Discovery Sessions  сыграют dj-сет у стен Псковского кремля сыграют.. Соединяя электронную музыку и красоты России, удаётся привлечь внимание людей, воодушевить их на посещение памятников природы и архитектуры. 

На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!

 

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