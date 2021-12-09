Wish List: 7 высокотехнологичных подарков на предстоящие праздники

11:15, 09 декабря 2021, ПАИ

Новогодние праздники все ближе, и уже сейчас важно задуматься о покупке подарков. Чтобы упростить задачу, эксперты MagaZilla подготовили список из семи высокотехнологичных гаджетов, которые принесут пользу и наверняка понравятся вашим близким и друзьям.

Метеостанция TFA Season

Продвинутая метеостанция TFA Season обеспечит пользователя полной информацией о климатических условиях за окном и параметрах «погоды в доме». Радиус действия — 80 м. Среди других полезных функций стоит отметить наличие часов, будильника, календаря и лунного календаря. На цветном дисплее изображен красочный пейзаж, который меняется в зависимости от сезона. Девайс можно размещать на столе или закреплять на стене. Есть возможность задавать граничные значения влажности и температуры. По их достижению будет раздаваться звуковой сигнал.

Увлажнитель воздуха Xiaomi Mi Smart Antibacterial Humidifier

Ультразвуковой увлажнитель Xiaomi Mi Smart Antibacterial Humidifier привлекает стильным лаконичным дизайном, благодаря которому впишется практически в любой интерьер. Рекомендуемая площадь помещения — 25 кв. м. УФ-лампа уничтожает находящиеся в воздухе вредоносные бактерии и грибки. Объем резервуара для воды составляет 4,5 литра, чего достаточно для 15 часов беспрерывной работы устройства. Предусмотрена возможность удаленного управления со смартфона.

Важно знать! Разные условия закупки, отличия в маркетинге и организации бизнеса — основные причины, из-за которых цены в интернет-магазинах на один и тот же товар могут существенно отличаться. Чтобы купить технику максимально выгодно, лучше всего сравнить стоимость выбранных моделей на сайте https://magazilla.ru/.

Робот-пылесос Xiaomi MiJia G1

Относительно недорогой робот-пылесос Xiaomi MiJia G1 предназначен для подметания и мытья полов. Чтобы активировать режим влажной уборки, необходимо залить в резервуар 200 мл воды и закрепить под днищем насадку со смоченной микрофиброй. Площадь уборки, на которую рассчитано устройство, — 60 кв. м. На одном заряде батареи (2500 мАч) пылесос может работать до 90 минут.

Скороварка Redmond RMC-PM381

Скороварка Redmond RMC-PM381 умеет готовить на пару, жарить, тушить, варить и запекать. Объем рабочей емкости с тефлоновым покрытием составляет 5 л. Предусмотрены 13 автоматических программ и режимов приготовления. Панель управления сформирована из яркого дисплея и сенсорных кнопок. Среди полезных функций, которые значительно упрощают процесс приготовления продуктов, есть таймер автоотключения, отсрочка старта и функция поддержания блюда в горячем состоянии.

Кофеварка Nivona CafeRomatica 520

Кофемашина Nivona CafeRomatica 520 предназначена для приготовления эспрессо и напитков на его основе. Пользователь может самостоятельно регулировать степень помола зерен, а также крепость, объем и температуру напитка. Диспенсер можно регулировать по высоте, чтобы наливать кофе в высокие чашки.

Соковыжималка Bosch MES3500

Центробежная соковыжималка Bosch MES3500 справляется с отжимом сока из овощей и фруктов разной плотности. Мощность устройства составляет 700 Вт. Объем резервуара для напитка — 1,25 л. Предусмотрены противокапельная система, отсекатель пены и автоматический выброс мякоти. Благодаря системе Active Motor Management прибор не включится, если собран неправильно.

Контактный гриль Tefal OptiGrill+ GC 712D

Электрогриль Tefal OptiGrill+ GC 712D позволяет готовить идеальные стейки быстро и просто. Прибор самостоятельно определяет необходимую температуру и время приготовления в зависимости от желаемой степени прожарки и толщины куска мяса. Есть возможность ручного регулирования температуры — от 110 до 555 градусов. Мощность — 2000 Вт. Съемный поддон, в который стекает жир, можно мыть в посудомоечной машине.