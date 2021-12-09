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Общество

Жители Ростовской области проходят в ТЦ под видом утюгов, стиральных машин и куриц

Ростовчане проходят в торговые центры по QR-кодам от утюгов и куриц. Фото: «ВКонтакте»

 

Глава регионального управления Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалёв заявил, что жители региона используют QR-коды от бытовой техники и продуктов питания для того, чтобы попасть в магазины и торговые центры. Об этом сегодня пишет Telegram-канал «Код Дурова».

По словам Ковалева, в места массового пребывания людей попадают те, «кто притворяется утюгом, стиральной машиной или даже курицей». В этом в региональном Роспотребнадзоре винят охранников, которые формально относятся к проверке QR-кодов о вакцинации или перенесённом COVID-19: «Вроде подносится телефон или считывающее устройство для проверки QR-кодов, но мы неоднократно замечали, что часто люди предоставляют коды, относящиеся, например, к курице, утюгу или стиральной машинке», – заметил Евгений Ковалёв

Глава Роспотребнадзора по Ростовской области подчеркнул, что всё это плохо влияет на эпидемиологическую обстановку. Он указал, что жители региона зачастую находятся в общественных местах без масок, а также не соблюдается социальная дистанция.

Напомним, в конце ноября стало известно, что в Минцифры рассматривают возможность ограничить проверку QR-кодов о вакцинации одним приложением «Госуслуг». Ожидается, что такое решение позволит отсечь поддельные QR-коды.

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