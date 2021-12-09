Новобранцы Псковского десантно-штурмового соединения готовятся к первым прыжкам

09:14, 09 декабря 2021, ПАИ

Личный состав сформированного из молодых военнослужащих подразделения, прибывших для прохождения службы в части Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения, совершили первую укладку парашютов «Д-10». Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

Укладка проводилась под руководством опытных инструкторов. Перед совершением своего первого прыжка военнослужащим предстоит освоить теоретический курс по устройству и предназначению парашютных систем, а также досконально изучить необходимые требования безопасности.

После освоения материально-технической базы подразделение отправится на занятие по наземной отработке элементов прыжка с парашютом на снарядах воздушно-десантного комплекса (ВДК).

Для допуска к совершению прыжка указанной категории военнослужащих предстоит пройти полный курс предпрыжковой подготовки и сдать все необходимые нормативы на контрольном занятии в день, предшествующий прыжковому.