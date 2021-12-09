Пакуем чемодан: Новый год по-псковски

17:42, 09 декабря 2021, ПАИ

Пакуем чемоданы и отправляемся на новогодние каникулы в Псковскую область! Туристский информационный центр Псковской области подготовил подборку идей, как весело всей семьей провести праздничные выходные на Псковщине. Обязательно сохраняйте ссылку на этот материал себе, ведь он вам обязательно пригодится.

Новый год в музее. Этот вариант подойдёт для тех, кто хочет совместить приятное с полезным. Псковский музей-заповедник предлагает посетить культурно-образовательную программу «Кремлёвская ёлка», посвященную традициям празднования Нового года на Руси.

Программа знакомит детей с традициями празднования Рождества и Нового года на Руси. Гостей встретит жена псковского купца, которая расскажет, как и почему менялась дата празднования Нового года, по каким «правилам» украшались первые ёлки и что необычного привнёс в традиции встречи Нового года царь Пётр I. Гостем программы станет богатый европейский купец, который познакомит ребят с иностранными обычаями проведения этого праздника. Закончится программа подвижной игрой и мастер-классом по изготовлению новогоднего сувенира. Больше программ здесь.

Также псковичам предлагают посетить программу «Когда приходит Новый год» с творческим заданием по истории празднования Нового года в России, программу «Вокруг новогодней ёлки» с творческим заданием по истории ёлочных украшений. Больше программ музейного образовательного центра здесь.

Кроме того, псковичам предлагают интерактивную программу «Традиции Рождества» в музее-усадьбе М. П. Мусоргского. Подробнее здесь. Также интересные интерактивные программы к Новому году предлагает Дом ремесел Порховского краеведческого музея.

Для тех, кто особенно переживает из-за закрытых границ, есть уникальное предложение от Спортивно-туристического комплекса «Раздолье» – новогодний горящий тур «Вокруг света».

Закрыты границы из-за карантина? Не проблема. В СТК «Раздолье» уникальное предложение – новогодний горящий тур «Вокруг света». Где лучше отметить Новый год? Может быть, в жаркой Австралии? Или в снежной Финляндии? А может, веселее всего народное псковское гуляние? Каждый решит за себя! В ходе квеста вы побываете в 12 странах, где познакомитесь с местными новогодними традициями, а после все вместе будете встречать Новый год по-псковски!

Туроператоры Псковской области тоже подготовили интересные новогодние предложения, например, «Соцтурпроф» подготовил сборную экскурсию «Заповедные уголки Пскова», а «Континент» продумал программу для детей и родителей «Чудеса в решете».

Кроме того, псковские туроператоры дают псковичам возможность побывать на обзорной экскурсии по псковскому Крому, прогуляться по крепостной стене с подъемом на стеклянную башню, сквозь стену которой можно полюбоваться на один из памятников всемирного наследия ЮНЕСКО, попасть в «Мешок», а затем после непродолжительного отдыха отправиться в путешествие за яйцом на семерых на экоферму «Изборский страус», покормить животных, понаблюдать за ними в естественной среде, сделать памятное фото и, конечно, отведать самое большое яйцо.

Новый год в театре – это для настоящих эстетов! Детям напоминаем взять с собой хорошее настроение, а родителям рекомендуем проверить наличие QR-кодов. Псковский академический театр приглашает всех маленьких зрителей, а также их родителей на детские новогодние праздники! С 28 декабря 2021 по 9 января 2022 года перед каждым утренним спектаклем в 10:00 и 12:00 детишек ожидает встреча с Дедом Морозом. Подробнее здесь.

Новогодние каникулы можно хорошо провести, например, в Печорском районе. Катание на «ватрушках» – одно из самых любимых развлечений детей и взрослых в Мальской долине. Активно отдохнуть, а потом согреться в панорамном кафе с видом на красивейший ландшафт Изборско-Мальской долины – одно из лучших решений на новогодние каникулы!

Мягкие, душистые, ароматные пряники давно стали символом Рождества и Нового года! Большинство детей любят готовить на кухне с мамой, но особенно интересным для них станет кулинарный мастер-класс в «Хлебном хуторе». Самостоятельно вылепленные из теста вкусные лакомства навсегда останутся в памяти малышей.

В Великих Луках на Новый год можно заглянуть в гости к великому математику Ивану Матвеевичу Виноградову на программу «Накануне Рождества» и «Свет Рождественской звезды». Подробнее здесь.

Кроме того, заряд новогоднего настроения можно получить в городском парке культуры и отдыха «Луки Парк». Парк развлечений даст возможность зарядиться новогодним настроением и взрослым, и детям. С 1 по 31 декабря «Луки Парк» принимает заявки на поздравления от Деда Мороза и Снегурочки. Волшебник со своей внучкой поздравит вашего малыша в парке около главной новогодней красавицы. Они поводят с ним хоровод, проведут фотосессию, выслушают подготовленный стишок и вручат ребёнку подарок.

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