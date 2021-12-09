ФОТОФАКТ: Редкое природное явление запечатлели в Псковской области

11:40, 09 декабря 2021, ПАИ

В Великих Луках 9 декабря запечатлели редкое природное явление. На небе образовались световые столбы, сообщает Луки.ру.

Такое природное явление принято называть гало. Гало – это оптическое явление, которое характеризуется возникновением вторичного свечения вокруг источника света.

Все типы гало вызваны ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы. Такое явление можно видеть при морозной погоде. Отметим, в Великих Луках температура воздуха утром составляла -22 градуса.