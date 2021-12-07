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Экономика

В 2022 году тарифы на ЖКХ вырастут на 4%

С 1 июля 2022 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в среднем по стране повысятся не более чем на 4%. Об этом сообщили газете «Известия» в Федеральной антимонопольной службе.

При установлении параметров индексации тарифов и платы граждан за ЖКУ ведомство учитывает не реальную экономическую ситуацию, а прогноз социально-экономического развития РФ и законопроект о федеральном бюджете. Эксперт комиссии общественного совета при Минстрое по ЖКХ Гайк Багдасарян уточнил, что в обоих документах идет речь о среднегодовой инфляции в размере 4,3%. По данным ЦБ, рост цен в 2022 году составит 4-4,5%, на конец 2021-го — 7,4-7,9%.

ФАС будет контролировать изменение стоимости на ЖКУ и продолжит проводить мониторинг тарифов. В ведомстве заметили, что население защищено ограничениями в виде индексов платы за коммунальные услуги — служба сдерживает рост тарифов в их рамках.

Необходимость ежегодного роста тарифов обусловлена инфляцией, поэтому повышение цен фиксируется в соответствии с прогнозом среднегодовых показателей. Правительство устанавливает предельные индексы повышения платы в каждом регионе, это касается тарифов на отопление, горячую и холодную воду, водоотведение, газ, электричество и вывоз мусора. Подорожание разных коммунальных услуг может быть на разных уровнях, но в совокупности не должно превышать предельные индексы, установленные для субъектов.

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