Псковичам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях в декабре

09:42, 10 декабря 2021, ПАИ

Аналитики SuperJob подготовили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Пскове в декабре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили пресс-службе компании.

Первое место в рейтинге занимает ведущий разработчик С++/Qt в компанию по разработке программного обеспечения. Специалисту готовы платить от 120 тысяч рублей в месяц. Будущий сотрудник должен иметь опыт работы от трёх лет и знать технический английский. В качестве бонусов он получает 13-ю зарплату и премии по итогам выполнения проектов, ДМС, гибкий график и возможность работать удалённо или в офисе (по желанию).

Второе место занимает вакансия медицинского представителя в коммерческую медицинскую сеть с зарплатой от 80 тысяч рублей. Работодатель готов принять на работу сотрудника с высшим медицинским или фармацевтическим образованием, а также навыками и опытом в продажах.

Заместителю руководителя группы запуска магазинов в Пскове готовы платить от 75 тысяч рублей в розничной алкогольной сети. У специалиста должен быть опыт работы на руководящих должностях в продуктовых сетях, а также опыт организации работы магазина и руководства людьми. Сотруднику нужно быть готовым к командировкам (продолжительностью до 20 дней) и разъездному характеру работы.

Также в рейтинг вошли вакансии менеджера по работе с клиентами в юридическую компанию на зарплату 60-75 тысяч рублей и супервайзера в крупнейшую российскую продуктовую сеть магазинов, которому готовы платить от 55 до 70 тысяч рублей и предоставляют ДМС, скидки в магазинах сети, оплату мобильной связи и расходов на топливо для автомобиля.