Профилактику и лечение COVID-19 обсуждают в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

10:05, 10 декабря 2021, ПАИ

10 декабря в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвящённая профилактике и лечению коронавируса.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина, и. о. главврача Псковского перинатального центра Николай Красиков и главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина расскажут о ситуации с заболеваемостью коронавирусом, ОРВИ и гриппом в регионе, а также ответят на вопросы, связанные с тестированием и прививками от COVID-19.