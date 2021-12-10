Псковскую межрайонную больницу ждёт ремонт

10:38, 10 декабря 2021, ПАИ

В ближайшие 2-3 года будет отремонтирована Псковская межрайонная больница. Об этом сообщила главный врач учреждения Елена Уткина на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 10 декабря.

По словам Елены Уткиной, сейчас выполняются проекты на капремонт. Она добавила, что также планируется закупка нового оборудования.