Псковскую межрайонную больницу ждёт ремонт
В ближайшие 2-3 года будет отремонтирована Псковская межрайонная больница. Об этом сообщила главный врач учреждения Елена Уткина на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 10 декабря.
По словам Елены Уткиной, сейчас выполняются проекты на капремонт. Она добавила, что также планируется закупка нового оборудования.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как часто вы сталкивались с хамством?
10 декабря 2021
Пока псковичи жаловались на снег, питерский блогер собрал сотни восторженных комментариев о зимнем Пскове