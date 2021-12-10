Псковичи получат налоговый вычет за занятия в клубе «С-Фитнес»

13:28, 10 декабря 2021, ПАИ

Спортивный клуб «С-Фитнес» получил возможность возвращать своим гостям-клиентам 13% от средств, потраченных на фитнес (карты и персональные тренировки).

Клуб вошёл в перечень организаций, которые могут предоставить налоговый вычет по расходам на фитнес.

Кроме того, доступно бронирование на новогоднюю акцию, которая будет проходить с 13 по 15 декабря. Псковичи смогут сэкономить до 4 000 рублей, а так же получить рассрочку на три платежа, возможность заморозить карты на 60 дней и получения гостевых визитов для друзей.

Так же для девушек клуб приготовил дополнительный подарок в виде абонемента в солярий на 30 минут.

Количество карт ограничено, бронирование по телефону: 55-77-75.

Спортивный клуб «С-Фитнес» расположен на улице Рокоссовского, 16, 2 этаж.

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