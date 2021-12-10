Четыре стихии, или Как прийти к гармонии

13:21, 10 декабря 2021, ПАИ

Определяем свою ведущую стихию и приводим себя к балансу. Огонь, вода, земля и воздух — наверняка вы встречались с такой классификацией по стихиям. Она известна далеко за пределами астрологии. Например, всем хорошо известные четыре типа темперамента Аристотеля тоже можно соотнести со стихиями: холерик — огонь, флегматик — земля, сангвиник — воздух, меланхолик — вода.

Пересечения можно найти и в древнеиндийской медицине, и в китайской метафизике. Правда, в китайской традиции принято выделять еще две стихии — металл и дерево. Но в Европе дерево воспринимают как часть стихии земли, а металл относят к воздуху.

В метафизике считается, что абсолютно все предметы и явления нашего мира состоят из четырех стихий в разных комбинациях. Человек, естественно, тоже. Астрология вся построена на стихиях.

Напомню, к огненным знакам относятся: Овен, Лев, Стрелец.

К земным: Телец, Дева, Козерог.

К воздушным: Близнецы, Весы, Водолей.

К водным: Рак, Скорпион, Рыбы.

За свою более чем десятилетнюю астрологическую практику я ни разу не встречала гороскоп, где в равной пропорции присутствовали бы все четыре стихии. Идеал в природе не встречается. Всегда каких-то качеств недостает, а какие-то в избытке. Но, к счастью, есть инструменты, позволяющие корректировать изначальную данность и значительно продвинуть себя на пути к гармонии.

Но для начала нам нужно определить свою ведущую и соответственно недостающую стихии. Напомню, что в гороскопе кроме Солнца есть еще девять планет, и все они оказывают на нас влияние, в большей или меньшей степени. Некоторые астрологи учитывают и больше, даже пока еще официально не открытые планеты, но про них сегодня не будем.

Берем только Солнце, Луну, Меркурий, Венеру и Марс. Они влияют на нас больше всего, потому и называются в астрологии личными. Солнцу присваиваем 3 балла, Луне — 2 балла, Меркурию, Венере и Марсу по одному.

Сейчас в интернете много программ, которые строят гороскопы бесплатно. Вбиваем в любой поисковик запрос: построить натальную карту онлайн с расшифровкой, вводим в программу свои данные и смотрим, в каких знаках ваши планеты.

К примеру, Солнце — Водолей, Венера — Рыбы, Луна — Рыбы, Марс — Овен, Меркурий — Козерог. Что у нас получается? Воздух — 3, Вода — 3, Огонь -1, Земля — 1. В данном примере у человека две ведущие стихии — Вода и Воздух, а двух других недостает. Но я бы сказала, что Воздух все равно будет чуть-чуть доминировать, потому что Солнцу всегда отдаем приоритет.

В случае когда каких-то стихий поровну, можно обратить внимание на социальные планеты - Юпитер и Сатурн - и присвоить им по полбалла.

Итак, если доминирующая стихия Огонь: человек активный, предприимчивый, артистичный, яркий, фонтанирует творческими идеями, находит еще не занятые в бизнесе ниши, не боится конкуренции, любит быть в центре внимания. Но ему может недоставать практичности и терпения. Человек Огня стремится продавливать ситуации под себя и не всегда учитывает интересы других людей. Ему сложно выстраивать отношения на условиях паритета, находить в сложных ситуациях компромисс.

Что делать, если Огня не хватает: заниматься спортом, носить одежду красного цвета, есть больше мясной и острой пищи, учиться говорить нет, намеренно ставить себя в ситуации, где к вам будет приковано внимание, носить украшения из золота, больше бывать на Солнце, сделать татуировку.

Доминирующая стихия Земля: человек практичный, надежный, ответственный, пунктуальный, хороший руководитель, организатор и администратор, легко вписывается в любую иерархию, умеет грамотно распоряжаться финансами, способен выстроить многоступенчатую структуру и грамотно распределить силы по дистанции. Но ему может не хватать гибкости, воображения и творческих идей, он не всегда чувствует назревающие перемены. Также ему бывает трудно понять свои и чужие эмоции, с их выражением тоже бывают проблемы.

Что делать, если Земли не хватает: есть больше жирной и тяжелой еды, носить одежду желтых и коричневых оттенков, ходить босиком по земле, носить с собой подходящие камни в качестве талисмана, посещать курсы тайм-менеджмента и сеансы массажа, наращивать мышечную массу.

Доминирующая стихия Воздух: человек легкий, общительный, подвижный, может работать в режиме многозадачности, легко переключается с одного вида деятельности на другой, нуждается в постоянном притоке информации и смене картинки. В голове у него всегда куча идей и планов, он может вписаться в десять проектов одновремено, любит абстрактые теории, много читает. Но ему может недоставать усидчивости, способности довести проекты до ума, терпения на длинную дистанцию. Человек Воздуха не всегда держит данное слово, часто меняет свои планы, не может расставить приоритеты, не всегда грамотен в обращении с деньгами и может заблудиться в трех соснах. Он «такой рассеянный с улицы Бассейной».

Что делать, если Воздуха не хватает: больше читать и общаться с людьми, путешествовать, кататься на роликах или велосипеде, есть сладкую пищу, носить одежду белых и голубых оттенков, больше проводить времени на свежем воздухе, записаться на курсы финансовой грамотности, использовать приложения типа «дзен-мани», носить украшения из железа и полудрагоценных камней, отрастить длинные волосы.

Если доминирующая стихия Вода: человек чувствительный, сентиментальный, с хорошо развитой интуицией, эмпат, считывает настроение и эмоции других людей. Из Воды получаются самые лучшие психологи, целители и оккультисты. Люди Воды часто реализуются в творческих профессиях, у них отлично развито воображение и чувство прекрасного. Но они склонны застревать в ситуациях прошлого, тяжело переживают обиды, склонны чрезмерно рефлексировать. Таким людям обязательно нужно искать точку опоры в себе, учиться выстраивать личные границы. Люди с доминирующей стихии Воды часто ведомы, могут стать жертвой абьюза или газлайтинга.

Что делать, если Воды не хватает: развивать интуицию, учиться доверять своим чувствам, больше бывать на природе, отдыхать у воды, плавать, посещать картинные галереи и концерты классической музыки, записаться в танцевальную или художественную студию, изучать иностранные языки, носить одежду синих, зеленых, фиолетовых оттенков, украшения из жемчуга и серебра, есть больше супов и жидкой пищи.

Кстати, люди с доминирующими стихиями Воды и Земли больше склонны к набору лишнего веса.

Универсальный рецепт для всех: окружать себя людьми недостающей стихии.

Все прогнозы и статьи колумниста ПАИ, астролога Натальи Барановой читайте в сюжете.