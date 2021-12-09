В Госдуме горячее время – ПАИ-live с Александром Козловским

13:56, 10 декабря 2021, ПАИ

В Госдуме горячее время. Новые депутаты вне зависимости от партийной принадлежности стремятся себя проявить, показать. «Единая Россия» на стадии работы с проектом бюджета страны внесла поправок на 110 млрд рублей — исходя из наказов избирателей, включенных в Народную программу партии. Некоторые партии находятся в кризисном состоянии, их действия не соответствует заявленным ими партийным идеологиям. Об этом и многом другом в эфире ПАИ-live поговорили ведущий проекта Александр Машкарин и депутат Государственной Думы от Псковской области и секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. Предлагаем стенограмму встречи.

- Друзья, добрый день! В первый раз после начала работы нового созыва Государственной Думы мы наблюдаем за тем, как она идет. У вас там не скучно, прямо скажем.

- Это самый жаркий период.

- Да, самый жаркий период. Как минимум потому, что вы рассматриваете важные законопроекты. Плюс вам ваши коллеги по другим партиям, я смотрю, не дают скучать. Я имею в виду повестку, которую с лосями подкидывает КПРФ время от времени, но мы сегодня не об этом, конечно. Государственная Дума приняла проект бюджета страны на очередной год. В нем огромное количество поправок, которое внесла «Единая Россия», основываясь на тех наказах, которые были от избирателей, в том числе от Псковской области. На ваш взгляд, ключевые моменты этого бюджета, этих поправок – они какие?

- Да, вы правильно сказали, прошел сейчас такой жаркий период. Это всегда. В новом созыве, в 2016 году, было примерно то же самое. Очень много новых депутатов, новых дискуссий, и депутаты не только «Единой России», но и других фракций стремятся себя сразу проявить, показать. И, соответственно, градус переговоров, обсуждения бюджета всегда повышенный. Я уверен, что уже в следующем году он не будет таким жарким. Но, тем не менее, осень – это такой период для Государственной Думы, когда мы принимаем бюджет, поправки на будущие периоды, то есть на ближайшие 3 года. И в этой связи «Единая Россия» проявила активность.

Может быть, по количеству поправок у нас не так было много, как другие фракции формировали этот пул поправок, целые тысячи их присылали. У нас их было гораздо меньше по количеству, но в суммовом выражении это более 110 млрд рублей поправок увеличения бюджета на социально значимые траты. Все началось летом, когда президент попросил нас обсудить Народную программу. И этот выборный период мы использовали с пользой, было проведено много встреч, и Андрей Анатольевич Турчак обращал внимание на то, чтобы Народная программа была сформирована из пожеланий граждан, и сегодня большинство этих поправок, о которых мы говорили, - это как раз следствие нашей работы в летний период перед выборами. Поэтому бюджет сам по себе имеет социальную направленность, социальный характер, ну и поправки – то же самое. Какие очень важные моменты хотелось бы отметить для Псковской области, в первую очередь? Например, выделение дополнительных средств на развитие связи в регионах.

- Это важно.

- Да, это очень важно для Псковщины, это важно, потому что мы уезжаем за город, и там связь зачастую пропадает. В районах она низкая. Потом одно из направлений – это молодежная политика. Ремонт общежитий наших студентов. То же самое требуется и на Псковщине – строительство и ремонт общежитий, на это выделяются дополнительные деньги. И ряд поправок, которые направлены и на развитие сельских территорий, строительство спортивных площадок – в принципе, то, что мы делали и раньше, и мы эту работу продолжили.

Национальные проекты эти работают, деньги мы постарались направить таким образом, чтобы те пожелания наших избирателей, которые они высказывали в предвыборный период, максимально закрыть. Понятно, что за один год мы это не сделаем, потому что объем этих пожеланий большой, и работа предстоит серьезная. Нам надо отчитаться в следующем году за проделанную работу, а дальше мы также продолжим работать, смотреть, что удалось сделать, что нет, будем направлять силы на острые моменты.

- То есть практически эта работа с наказами не прекращается, это не означает, что на 3 года вам наказали – и все. Вы в каждодневном режиме общаетесь с избирателями, они вам что-то предлагают, это потом может включиться…

- Мы всегда занимаемся анализом, потому что здесь надо понимать, что надо работать в связке с администрацией. Вся основная работа, конечно, ложится на регион, на губернатора, на Михаила Юрьевича Ведерникова. Понятно, что и зона ответственности у него гораздо больше, выше. Но, тем не менее, мы как партия постарались донести до Минфина, в первую очередь, те пожелания граждан. И я вам скажу, что градус дискуссий на нашей встрече, фракции и Силуанова, был достаточно высокий. Была проведена не одна встреча, и нам удалось сделать существенные изменения в бюджете.

- Ну, Минфин у нас известный – не хочу употреблять слово «скряга» - известное бережливое министерство, которое за каждую копеечку работает. Хорошо, что «Единая Россия» смогла убедить Минфин в том, что необходимо тратить деньги на социальную политику еще больше. Александр Николаевич, вы упоминали в своем ответе молодежную политику. «Единая Россия» всегда отличалась, в целом, взвешенным подходом к молодежи. Сейчас, в период пандемии, мы не можем пройти мимо этого. Работают волонтерские центры, в которых, в том числе, много и вашей молодежи работает. Как сейчас, уже фактически второй год мы живем в эпоху коронавируса, строится работа ресурсных центров?

- Волонтерские центры на сегодняшний день тяжело, наверное, разделить на партийно-волонтерские центры, или движение «Мы вместе», - мы вместе работаем. У нас, может, кол-центры разные, но мы работаем непосредственно в связке с администрацией области, мы стараемся, в первую очередь, сделать все, чтобы помочь людям, на их обращения быстро среагировать. И здесь важна реакция не только непосредственно волонтеров, а и представителей администрации – и областной, и городских властей. Поэтому здесь большое общее дело.

Да, мы не выключались из этой работы. Начало пандемии – мы создали волонтерское движение. Сейчас оно уже работает. Когда ситуация с ковидом полегче, скажем так, деятельность немного угасает, но угасает почему? Не потому, что мы не готовы, мы готовы, просто обращений граждан гораздо меньше. На сегодняшний день она опять высокая, и одно из таких направлений – получить псковичам, жителям Псковской области, QR-коды. Для того чтобы было удобнее ими пользоваться, потому что не у всех есть смартфоны, многим даже тяжело зайти через программу. Поэтому у нас разные направления. Первое – это связано с тем, чтобы помочь через программу получить. И второе – в МФЦ, в печатном виде, наши волонтеры готовы оказать помощь и поддержку, чтобы QR-код получить и передать гражданам.

- Вы вспомнили QR-коды. Сейчас в федеральной повестке, не только в Госдуме, в регионах активно обсуждаются 2 законопроекта – с введением QR-кодов на транспорте. Ваше мнение: это необходимая мера сейчас для того, чтобы приостановить распространение коронавируса, защитить дополнительным образом россиян, или можно обойтись без этой меры?

- Основная мера тут – первое – это прививка, вакцинация, в мире никто ничего другого не придумал. Посмотрите новости, если вы найдете другой рецепт, вы скажите, мы его применим. Но другого рецепта нет! Поэтому QR-код, или паспорт здоровья, – его можно по-разному назвать. Он нужен в первую очередь для того, чтобы те граждане, которые привились, могли больше использовать благ человечества, в которых мы живем. Мне кажется, самое важное – это безопасность. Когда мы начинаем смотреть Конституцию и права граждан в Конституции, как многие антипрививочники используют статьи, то самая главная статья – это право на жизнь, право на здоровье, и с этого все начинается.

Я согласен, например есть граждане, которым противопоказано, но сколько их? 0,1, 0,5, 1 % от общего числа. А непривитых у нас 50%. Поэтому здесь очень важно позаботиться о гражданах, и государство вправе принимать такие решения. И мы видим, что есть практика общемировая, мы видим, что другого рецепта против пандемии нет. И на сегодняшний день это единственный способ – через массовую вакцинацию избежать негативных последствий пандемии. Самой пандемии мы уже избежать не можем, а вот последствий – да, можем смягчить.

- По большому счету, если бы у нас сейчас уже большинство населения, за 80%, было вакцинировано, вряд ли бы возникла необходимость обсуждения таких законопроектов. Сейчас это такая дополнительная буферная мера.

- Я бы не сказал… Почему? Потому что время идет, действие вакцины будет снижаться. И вы посмотрите: благополучные страны, которые с высокой степенью вакцинации, даже вводят штрафы за то, что люди отказываются от вакцинации. Это первое. Второе: они все равно вводят паспорта здоровья…

- Так и есть, у соседей такая история.

- Мы должны понимать, что ближайшие 5-10 лет мы, может, будем жить в такой реальности.

- Будем привыкать, что же делать! Вернемся к нашей внутриобластной повестке. На прошлой неделе была онлайн-конференция, в которой участвовал Андрей Анатольевич Турчак, и он докладывал Владимиру Владимировичу Путину о том, чем занимается партия, и о предложениях партии. Меня затронул один момент, который мне показался важным, когда речь шла об отделениях «Почты России». Андрей Анатольевич сказал, что есть предложение выделить дополнительные средства на то, чтобы сельские почтовые отделения восстановить, реанимировать. В Псковской области, вы прекрасно знаете, с этим есть проблемы. И буквально до того, как прошла эта встреча на высшем уровне, я прочел у вас в социальных сетях, что вы помогли решить проблему с одним из таких отделений в одном из районов Псковской области. Расскажите, насколько это предложение «Единой России» значимо для всей России и что с этим отделением почтовым?..

- Деревня Глубокое Опочецкого района, да, мы летом посещали. Не одно почтовое отделение к нам обращалось, и да, действительно, нам удалось решить. Но это одно отделение из сотен, где необходимо решить эту проблему. Мы с Андреем Анатольевичем не раз разговаривали лично, я делал к нему письменные обращения, обращал внимание, что по «Почте России», в первую очередь для сельских территорий, эта проблема очень актуальна. На сегодняшний день почтовое отделение – это не просто выдача посылок, писем, это центр жизни. Мало того, на сегодняшний день мы расширяем возможности «Почты России» – это доставка лекарственных средств.

А сегодня, в условиях пандемии, когда отсутствуют аптечные пункты или аптеки в каждом населенном пункте, мы не можем их обеспечить. А через «Почту России» можно будет получить лекарства, заказать – и «Почта России» их доставит. Причем есть такие лекарства, которые не купишь ни в Пскове, ни в Великих Луках, и за ними не надо будет ехать в Москву, Санкт-Петербург, тем более при ограничениях того же ковида, а можно их будет заказать по почте. Сэкономить деньги и вовремя получить лекарство – мне кажется, это здорово. Конечно, условия работы почтовых работников, надо понимать условия, в которых они трудятся, зачастую им на голову дождь льется, это как есть, так и есть. Это реалии сегодняшней нашей жизни, и мы должны это исправить. Да, у самой «Почты России», к сожалению, не хватает средств, чтобы отремонтировать все почтовые отделения, но в ближайшие годы порядка 14 тысяч отделений в сельской местности будут отремонтированы. И это здорово.

- Это гигантская цифра – 14 тысяч отделений!

- Это по Российской Федерации! У нас столько отделений нет на Псковщине, но понятно, что несколько сотен отделений на селе на Псковщине будет отремонтировано.

- Это будет здорово, потому что один из самых распространенных мемов по отношению к «Почте России» – это когда фотография из какого-нибудь села, как выглядит «Почта России»: разбитые подъезды, фасады, бедные почтальоны, на которых льет дождь, как вы сказали. Будем надеяться.

- Да. Мало того что граждане – они, может, раз в неделю туда заходят, а почтальоны там каждый день работают. Сотрудники почты работают в таких тяжелых условиях, зимой мерзнут, летом жарко, осенью-весной льется на голову. Такие проблемы зачастую там встречаются. Мы разговаривали с Дарьей Цилиной несколько раз, несколько встреч, она говорит: да, мы ремонтируем 3-4 отделения ежегодно, но…

- Капля в море.

- Да. Но это все, что они могут сделать за собственный бюджет.

- Друзья, я должен сказать, что это здорово, что такая инициатива с ремонтом почтовых отделений родилась фактически в Псковской области и распространяется практически на всю Россию, но я хочу напомнить, что это не единственная такая инициатива, которые рождаются у нас в регионе, в Народной программе, которая в Псковской области давно уже существует, по-моему, появилась даже раньше, чем у всех остальных регионов, мы это помним. Она масштабируется постоянно на всю страну, думаю, что таких примеров будет как можно больше. Давайте спрошу у вас про другие партии. Про «Яблоко», например, или, как мы ее называем в своем псковском Телеграме, - партию граждан. Она сейчас, по мнению многих, переживает кризис, там какие-то гонения, вытеснения неугодных членов. На ваш взгляд, может, не про «Яблоко», а в целом про это крыло политическое, политического нашего сегмента: «Яблоко», на ваш взгляд, действительно распадается? И есть ли в России запрос на такую партию, которая условно демократическая?

- Слушайте, мне вообще тяжело про другие партии говорить. Но что касается той партии, которую вы назвали, - на сегодняшний день, даже в выборную кампанию, они стали настолько слабы, что они начали краснеть. Они объединяются с такими партиями, которые, по своей полярности, не должны никогда соприкасаться. Но, тем не менее, и одни, и другие находятся в таком сложном положении, в таком кризисе, что начинают искать друг у друга помощи, поддержки, соприкосновения. А общие соприкосновения могут быть только в виде каких-то реакционных вещей. И на этой почве они даже сходятся. И это так поражает умы…

Мне как политику, например, тяжело понять, как они находят общую повестку. Но это подтверждает ваши слова, что многие партии находятся в кризисном состоянии, они уже не могут жить и работать в той парадигме, которую они себе определяли, коими они являются. Им, по-хорошему, надо уже переименовываться. Потому что левые становятся правыми, правые становятся левыми, либерал-демократические уходят в чисто коммунистическую повестку, коммунисты уходят в либеральную повестку. И эта история поражает, это интересно наблюдать со стороны, во что это превратится. Но мне кажется, плюсов от этого не будет ни одним, ни другим.

- Очевидно, что у нас партийное пространство переживает если не кризис, то точно изменения. В Госдуме появилась новая партия, «Новых людей». На ваш взгляд, насколько они активны? Вы их наблюдаете каждый день на сессиях в Госдуме.

- Да, они начинают, их ряды как раз передо мной, я сзади наблюдаю за их активностью. Но пока они смотрят в рот другим партиям, ищут свой путь, я бы так сказал. Посмотрим, что с ними будет дальше. На сегодняшний день какую-то оценку их деятельности тяжело давать, это только начало их пути. Я думаю, что через год, два, три посмотрим, что из них получится. Мы видели, как мощно начинали другие партии, во что они сегодня превратились.

- Посмотрим, останутся ли «Новые люди» новыми людьми. В Великие Луки хочу вас вернуть. Несколько месяцев там работает новый глава администрации. Молодой, наверное один из самых молодых глав муниципалитетов Псковской области. На ваш взгляд, справляется он со своими обязанностями? На мой сторонний взгляд, он очень рьяно взял с места в карьер, он активно ведет свою повестку в социальных сетях, отвечает на вопросы граждан, за что получает иногда обратную связь, не всегда добрую. На ваш взгляд – справляется или нет человек?

- Здесь хотел бы сказать, что первые месяцы работы на таком посту всегда немножко сумбурны, человек входит в повестку, знакомится с основными проблемами города. Всегда есть желание решить все сразу, и это похвально, хуже, когда его нет. Но здесь надо понимать, что решить все проблемы сразу не получится. Мы живем в своих домах, квартирах, мы понимаем, что каждый день нам надо что-то исправлять, розетку подправить, где-то обои отклеились, это проблемы дома. Наш дом – Псков, Псковская область, город Великие Луки, другие города, населенные пункты, и там каждый день что-то происходит, каждый день необходимо вовремя исправлять какие-то ситуации, связанные с водоснабжением, канализацией, со стихией. Сегодня у нас снег, уборка снега идет. С одной стороны, я понимаю, что в городе Пскове задействованы все возможности, с другой стороны – посмотрите соцсети, сколько там довольных и сколько недовольных.

- Все как обычно, недовольных больше.

- Да-да, но это стихия. Сейчас мы в регионе опять столкнулись с тем, что во многих населенных пунктах отключено электричество. И здесь объективно ни губернатор, ни администрация не виноваты. Но, тем не менее, вся нагрузка падает именно на главу региона. То же самое и в городах. Что случается – глава администрации, глава города отвечают за все. Поэтому они работают. У него есть большое желание все изменить, быстро изменить. Самое главное – чтобы он не угас. А со своей стороны мы тоже будет помогать как партия и как депутаты городские. Я знаю, что они сейчас включены в эту работу, они обсуждают бюджет, они включают основные проблемы граждан, которые в предвыборную кампанию были собраны нашими тогда еще кандидатами в депутаты областного Собрания. Я как кандидат в Государственную Думу тоже знакомился с проблемами граждан. Все они включаются в бюджет следующего года, и будем планово реализовывать. Что-то можно быстро изменить. И я знаю, что проводится большая работа с управляющими компаниями, потому что они не всегда качественно отрабатывают и быстро. Это могут быть небольшие, мелкие проблемы – где-то песочницу подремонтировать, где-то убрать железяки, чтобы дети не поранились. Где-то заборчик покосился, где-то ограждение у спортивной площадки.

Это небольшие вопросы, но их много, их тысячи. Но их надо решать. Никто не говорит, что из-за такого количества их не надо решать. Мы проводим регулярно встречи, круглые столы, буквально недавно, в субботу мы собирались, обсуждали эти проблемы, определили график, даты, как мы будем все это реализовывать. И основные проблемы, я надеюсь, мы в следующем году решим. Но это не значит, что мы не будем мониторить появление новых проблем. И мы понимаем, что они будут. Поэтому глава администрации работает, дай Бог, чтобы ему хватило здоровья, сил сохранить эту энергию. А мы со своей стороны, наши партийцы будут ему помогать.

- Александр Николаевич, в следующем году у нас в регионе будет несколько выборов. Будут выбирать муниципальных депутатов в Пскове, Великих Луках…

- И 21 район, и 5 глав!

- Да, тоже. Большая муниципальная избирательная кампания.

- Более 500 мандатов будет в эту выборную кампанию проходить, и не могу сказать, что по своей значимости выборы будут сильно отличаться от предыдущих выборов. Может, не такой высокий уровень – областные депутаты, депутаты Государственной Думы, но они очень значимые.

- Это те люди, которые на земле сидят.

- В городах, в районах они будут потом представлять граждан.

- Не буду сейчас спрашивать, готовите ли вы уже кандидатов, наверняка вы это уже обсуждаете, спрошу о другом: после выборов в Государственную Думу активно обсуждался вопрос о введении в регионах электронного дистанционного голосования. Мнения звучали разные. Например, у нас в регионе звучали слова Игоря Сопова, председателя избирательной комиссии Псковской области, что, может быть, на выборы в городскую Думу в Великих Луках и в Пскове в тестовом режиме дистанционное голосование электронное будет вводиться. На ваш взгляд, это благо для муниципальных выборов? Можно уже сейчас пробовать у нас в регионе вводить такую новую систему голосования?

- Во-первых, надо понять готовность. Это не то что взял и ввел. Это программа, это компьютеры, это подготовка, готовы ли избирательные комиссии, если они говорят - готовы, то да. Здесь надо подчеркнуть, что все-таки на этом этапе мы не должны переходить на электронное голосование. Это должен быть еще один, дополнительный способ проголосовать. В Соединенных Штатах Америки это почта. Почта Америки, а не «Почта России».

- Было бы интересно, кстати говоря, через «Почту России»…

- У нас уже несколько городов опробовали эту систему и как дополнительную возможность проголосовать. Я считаю, что электронное голосование – это один из инструментов, который позволит сделать процедуру голосования более доступной. Поэтому я выступаю за ее применение. Но сначала надо понять ее готовность.

- На следующей неделе – съезд «Единой России», третий этап. Кто поедет туда из нашего региона?

- У нас делегаты определены – Братчиков Александр Николаевич, Котов Александр Алексеевич у нас руководитель исполкома. Понятно, что нашу делегацию возглавляет губернатор, Борисов Сан Саныч как представитель наш, депутат от нашего региона, и я. Вот такая наша команда. Может, еще кто-то поедет, у нас же юбилей в этом году…

- 20 лет.

- Поэтому мы сейчас такие большие мероприятия проводим, очень много встреч граждан. Мы традиционно наши праздники, день рождения нашей партии отмечаем в приемных. Через общение с гражданами.

- Вы не раздаете, как некоторые партии, пакетики с подарками, с чаем, дезодорантом?

- Нет, это есть, но это не основная работа. Основная работа, я считаю, это как раз общение с гражданами, получить больше наказов и их в будущем реализовывать. У нас сейчас такая работа в основном будет проводиться. И поэтому мы не ограничимся условно такой неделей плотной работы с избирателями, а до Нового года проведем в наших приемных, со встречами с нашими гражданами.

- Экспертное сообщество перед съездом «Единой России» много говорит о том, что, вероятно, в руководстве партии, федеральном руководстве партии будут некоторые нововведения. Введут новых людей, которые будут в пятерке «Единой России». Про федеральный уровень не спрашиваю, но всех всегда интересуют кадровые вопросы, что происходит в администрации области, в городе. В «Единой России» - в региональном отделении, в политсовете, в исполкоме что-то такое планируется?

- У нас традиционно проходит ротация. Каких-то специальных изменений, что мы там тех меняем, из-за этого курс партии у нас меняется, - у нас нет. У нас каких-то глобальных изменений нет. Ротация у нас проходит ежегодно. Добавляются новые люди. У нас достаточно много новых проектов, которые позволяют нам омолаживать наши ряды, в том числе и «Политстартап» вспомним. Раньше на него мало кто обращал внимание, но на сегодняшний день он является одним из основных движителей внутрипартийного омоложения и поиска новых людей, новых лиц для «Единой России». Поэтому все это будет проходить в штатном режиме.

- Когда очередная конференция региональная?

- Скорее всего, после Нового года будет. Это связано с ограничениями по ковиду, скорее всего, после Нового года.

- И на ней эти ротации будут?

- Да, да, да.