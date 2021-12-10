Завод «Титан-Полимер» наградил лучших волонтёров ПсковГУ

15:14, 10 декабря 2021, ПАИ

В ПсковГУ прошло торжественное мероприятие в честь Международного дня добровольцев. Ректор вуза Наталья Ильина, директор АНО «Центр доступной абилитации и реабилитации «Добрея» Наталья Лобанова, руководитель «Зоозащиты» Вера Короткова и директор по коммуникациям ООО «Титан-Полимер» Снежана Ермолаева наградили активных добровольцев благодарственными письмами и памятными подарками.



Фото: ООО "Титан-Полимер"



Фото: ООО "Титан-Полимер"



Фото: ООО "Титан-Полимер"



Фото: ООО "Титан-Полимер"



Фото: ООО "Титан-Полимер"



Фото: ООО "Титан-Полимер"



Фото: ООО "Титан-Полимер"



Фото: ООО "Титан-Полимер"



Фото: ООО "Титан-Полимер"

















Снежана Ермолаева отметила, что волонтёрство – это идеология, которая объединяет всех в одно целое.

«Я не знаю ни одного мероприятия, которое сейчас проводилось бы без вашей помощи и поддержки. В этом году мы с вами провели ряд экопросветильских мероприятий, благодаря чему экологический проект «Экосуббота» от Псковской области занял первое место в международной премии #Мывместе. Это наша общая победа. Вы каждый день делаете мир лучше», - добавила Снежана Ермолаева и поблагодарила волонтёров за их деятельность.

ПсковГУ и «Титан-Полимер» тесно сотрудничают по эколого-просветительской деятельности. В частности, в рамках проекта «Экосуббота», масштабного экологического квеста и экологических субботников.

Отметим, что волонтёров Псков ГУ, обучающихся по специальностям биология и экология, планируют привлечь для создания экопространств в Пскове.