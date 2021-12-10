Более 30 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

14:37, 10 декабря 2021, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 30 873 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

9 декабря в стране зафиксировано 1 176 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 35 657 человек.

Всего по состоянию на 10 декабря в России выявлено 9 956 679 случаев заболевания коронавирусом, 8 673 518 человек выздоровело, 287 180 – умерло.