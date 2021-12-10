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Общество

Михаил Ведерников проконтролировал выполнение поручений по итогам встречи с редакторами районных СМИ

10 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание с руководителями органов исполнительной власти и главами районов в целях контроля за исполнением поручений по итогам встречи с главными редакторами муниципальных средств массовой информации, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Участники проанализировали работу, проведенную по обращениям, которые главе региона озвучили районные журналисты в октябре текущего года. Речь по большей части шла о решении частных вопросов, которые являются наиболее актуальными для жителей муниципалитетов. Многие из них к настоящему моменту выполнены.

Так, решен вопрос с укомплектованностью медицинским специалистом ФАПа в деревне Блясино Красногородского района. Дополнительная дотация, направленная Гдовскому району, позволила оказать поддержку районной типографии, оказавшейся в непростом финансовом положении.

По решению Михаила Ведерникова Пустошкинскому району до конца года будет направлена дотация на сбалансированность бюджета, которая пойдет на проведение капитального ремонта кровли сельской школы, расположенной в деревне Вербилово.

Целый ряд обращений касался развития транспортной инфраструктуры. Решен вопрос необходимости переноса пункта взимания платы за проезд по платному участку автодороги Ольша-Велиж-Усвяты-Невель. Согласно региональным нормативным документам, местным жителям обеспечен бесплатный проезд по этому участку. В следующем году дорога будет передана в федеральную собственность, после чего перестанет использоваться на платной основе.

В следующем году будет подготовлена документация, которая позволит передать на баланс Псковавтодора бесхозные тротуары вдоль улицы Ленина в Опочке. В нормативное состояние они будут приведены во время ремонта автодороги Опочка — Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь, который планируется провести по нацпроекту.

Кроме того, по поручению губернатора Михаила Ведерникова в следующем году должны быть проведены работы по устройству линий наружного освещения у остановок общественного транспорта и пешеходных переходов в деревне Велье Пушкиногорского района.

Участники встречи вернулись и к обсуждению регионального плана памятных дат. Ранее губернатор обращал внимание, что для получения федеральной поддержки работу по подготовке к крупным юбилейным датам необходимо проводить заранее. В настоящее время проведен детальный анализ памятных исторических дат муниципальных образований. Готовится пакет документов для направления в федеральный центр предложения по празднованию 500-летия со дня первого упоминания в летописи Невеля. Михаил Ведерников поручил проработать вопрос по предстоящим памятным датам в среднесрочной перспективе.

Довольно остро стоит вопрос с состоянием многоквартирного дома в Гдовском районе, который является объектом культурного наследия и остро нуждается в проведении ремонтно-реставрационных работ. В настоящее время ведется работа по включению здания в новую Программу по переселению, которая формируется в настоящий момент. Последний шаг — подготовка экспертного заключения, которое должно быть подготовлено в этом году. Губернатор поручил детально проработать различные варианты дальнейшего использования здания.

Михаил Ведерников выразил готовность обратиться в федеральный центр в части поддержки проведения реставрационных работ исторического здания — объекта культурного наследия, где в настоящее время располагается Бежаницкий историко-культурный центр.

По итогам рассмотрения вопросов глава региона отметил, что не снимает с личного контроля обращения, которые еще требуют решения. Они будут рассмотрены на следующем совещании.

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