42-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру

16:51, 10 декабря 2021, ПАИ

Завершающаяся неделя оказалась богатой на события и дискуссии вокруг них. В Пскове депутат гордумы от «Яблока» Дмитрий Пермяков сложил с себя полномочия в связи с отъездом на чужбину. Комментарии по этому поводу оказались диаметральными. Коронавирусная, да и иная повестка сместилась в муниципалитеты: губернатор Михаил Ведерников сперва встретился с несколькими руководителями районов, а затем все главы участвовали в большом совещании с медиками.

На федеральном уровне самым обсуждаемым событием стал разговор Владимира Путина и Джо Байдена, в центре которого были Украина и НАТО. Для Псковской области вопрос не праздный: контингент войск Северо-Атлантического альянса уже стоит у нас «под носом», в соседних Латвии и Эстонии.

В очередном выпуске проекта «Псковский телеграм» эти темы, а также активности партий и странные рейтинги обсудят соведущие Александр Машкарин, Антон Сергеев и Максим Андреев.

Отметим, что «Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации о самом интересном и обсуждаемом в Телеграм-пространстве региона за неделю. Программа выходит с февраля 2021 года еженедельно по пятницам.