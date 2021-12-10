Разговоры явные и тайные. 42-й выпуск «Псковского телеграма»

18:02, 10 декабря 2021, ПАИ

42-й выпуск видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм» о самом интересном в региональном Telegram-пространстве вышел в эфир в пятницу, 10 декабря.

Завершающаяся неделя оказалась богатой на события и дискуссии вокруг них. В Пскове депутат гордумы от «Яблока» Дмитрий Пермяков сложил с себя полномочия в связи с отъездом на чужбину. Комментарии по этому поводу оказались диаметральными. Коронавирусная, да и иная повестка сместилась в муниципалитеты: губернатор Псковской области Михаил Ведерников сперва встретился с несколькими руководителями районов, а затем все главы участвовали в большом совещании с медиками.

На федеральном уровне самым обсуждаемым событием стал разговор Владимира Путина и Джо Байдена, в центре которого были Украина и НАТО. Для Псковской области вопрос не праздный: контингент войск Северо-Атлантического альянса уже стоит у нас «под носом», в соседних Латвии и Эстонии.

Эти темы, а также активности партий и странные рейтинги, обсудили в очередном выпуске проекта «Псковский телеграм» соведущие Александр Машкарин, Антон Сергеев и Максим Андреев.

Программа «Псковский телеграм» начала выходить в феврале 2021 года. Выпуски программы можно посмотреть на портале Псковского агентства информации, YouTube-канале ПАИ и в Telegram-канале «Псковские новости».