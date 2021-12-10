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Тематические мероприятия ко Дню Конституции проходят в Пскове

В преддверии Дня Конституции Российской Федерации в Пскове проходят тематические мероприятия, большинство которых организовано в онлайн-формате в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Образовательные учреждения Пскова в рамках дистанционного обучения проводят различные просветительские мероприятия, приуроченные ко Дню Конституции. Это уроки гражданственности, классные часы, конкурсы рисунков, интерактивные игры, онлайн-викторины и многое другое.

Библиотека – общественный центр микрорайона Псковкирпич подготовила интерактивную выставку «Главный закон страны».

Кроме того, организованы различные диктанты и тесты на знание Конституции РФ.

Так, по 10 декабря включительно проходит всероссийский правовой диктант. Для участия в нём необходимо зайти на официальный сайт диктанта юрдиктант.рф и выбрать раздел «Написать диктант».

12 и 13 декабря пройдет ежегодная просветительская акция «IV Всероссийский тест на знание Конституции РФ». В ней смогут принять участие все желающие старше 12 лет. Тест уже доступен на официальном сайте акции.

Университет управления «ТИСБИ» также приглашает всех проверить свои знания и принять участие в Правовом диктанте. Пройти его можно 12 декабря с 10:00 до 17:00 по ссылке здесь.

День Конституции РФ – это государственный праздник, учрежденный в 1994 году. Он традиционно отмечается 12 декабря – в день принятия Конституции Российской Федерации в 1993 году.

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