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Псковский областной совет народных депутатов в 1993 году высказался о доработке и согласовании статей новой Конституции

Решение Псковского областного совета народных депутатов о проектах Конституции РФ от 1993 года. Фото Государственный архив Псковской области

12 декабря - День Конституции Российской Федерации.
В 1993 году именно в эту дату всенародным голосованием был принят основной закон нашего государства. Полный текст Конституции разместили 25 декабря того же года в «Российской газете».

Работа над этим документом оказалась непростой. С 1990 года было разработано и предложено несколько вариантов Конституции, сообщает государственный архив Псковской области в Instagram.

Перед вами решение Псковского областного совета народных депутатов о проектах Конституции Российской Федераций. Документ датирован 25 мая 1993 года. (ГАПО. Ф. Р-903. Оп. 5. Д. 1879.), опубликованное работниками архива.

Обратите внимание на строки: «...принимая во внимание сложившуюся ситуацию в связи с обнародованием проектов Конституции Российской Федерации и активизацией политических процессов, областной Совет народных депутатов решил:
1. Учитывая различие мнений трудовых коллективов, общественных движений, граждан и существенные расхождения основных положений предложенных проектов Конституций Российской Федерации, считать невозможным их принятие за основу.
2. Рекомендовать президенту и Верховному Совету Российской Федерации создать совместную Конституционную комиссию с участием представителей всех субъектов федерации по разработке на базе предложенных и опубликованных вариантов общего проекта новой Конституции Российской Федерации».

Они как раз отражают отношение в обществе к предлагаемым тогда вариантам Конституции.

В решении областного Совета народных депутатов перечислены и основные моменты, которые предлагалось учесть в проекте главного закона страны.

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