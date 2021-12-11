Строительство подземного перехода в Великих Луках планируют завершить летом

10:28, 11 декабря 2021, ПАИ

Строительство подземного перехода в Великих Луках планируют завершить к лету 2022 года. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём еженедельном видеообращении.

Глава региона отметил, что строительство подземного пешеходного перехода затягивается из-за проблем, связанных с проектированием.

«Поплыли грунты, поэтому в процессе работ пришлось делать паузу, проводить дополнительные изыскания, вносить корректировки в проект. Это значительно сдвинуло сроки сдачи объекта», – рассказал губернатор.

Михаил Ведерников отметил, что строительством перехода занимается та же компания, которая строит школу на улице Заслонова. Предварительно строительство учебного заведения планируется завершить к новому учебному году.

«Оба объекта проблемные, подрядчик явно не рассчитал свои силы и сорвал все возможные сроки, – добавил он. – В настоящий момент ищем субподрядчиков, которые смогут закончить работы».