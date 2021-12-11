176 человек заразились коронавирусом в Псковской области за последние сутки

00:00, 11 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области за сутки заразилось коронавирусной инфекцией 176 человек, 113 человек выздоровело, пятеро умерли. Об этом сообщил в своём Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Уровень заболеваемости снижается, но ситуация остаётся непростой. Подробности – в еженедельном обращении», – написал глава региона.

С начала пандемии в Псковской области зафиксировано 68 193 случая заражения коронавирусом.