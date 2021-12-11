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Общество

176 человек заразились коронавирусом в Псковской области за последние сутки

В Псковской области за сутки заразилось коронавирусной инфекцией 176 человек, 113 человек выздоровело, пятеро умерли. Об этом сообщил в своём Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 

«Уровень заболеваемости снижается, но ситуация остаётся непростой. Подробности – в еженедельном обращении», – написал глава региона.

С начала пандемии в Псковской области зафиксировано 68 193 случая заражения коронавирусом.

Официальная статистика по коронавирусу в Псковской области за 10 декабря 2021 года

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