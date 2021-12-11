О чудесном спасении, поднятии рейтинга и ледовом покатище – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

01:01, 11 декабря 2021, ПАИ

Доброй ночи всем, кто пока не спит! Это «Хороший дайджест», и с вами Сергей Владимирович. Ненадолго возвращаемся во вчерашний день, чтобы уловить всё доброе, что в нём произошло.

На реках Псковской области произвели замеры толщины льда. Везде она разная. Можете поинтересоваться сами. Но самое интересное, что после замеров контролёры выходить на реки пока не рекомендуют. Дело в том, что выпало много осадков в виде снега, а он плохо способствует образованию льда.

Но где-то есть места, где на лёд выходить безопасно? Есть! Это катки! Ледовое покатище!

В Пскове открылись уличные катки. Есть платные площадки и одна бесплатная. Также продолжает работу крытый каток в Ледовом дворце. Псковское агентство информации собрало для вас все пароли, явки и цены. Катайтесь на здоровье!

Четверо работников системы образования Псковской области награждены почётными грамотами президента Российской Федерации. Награды получили директор Порховской средней общеобразовательной школы № 3 Татьяна Антошкина, учитель русского языка и литературы Новохованской средней школы Невельского района Надежда Бобрецова, учитель математики Куньинской средней школы Ирина Скоморохова и директор Великолукской средней общеобразовательной школы № 13 Елена Чернозубова.

Как нелегко приходится сейчас педагогам, говорить не буду. Мне кажется, такие грамоты должен получать каждый второй педагог, поскольку это титанический труд!

Пока псковичи старательно кутались в тёплую одежду из-за морозов и жаловались в социальных сетях на заваливающий город снег, блогер из Санкт-Петербурга Денис Зоткин собрал сотни восторженных комментариев о красоте и великолепии зимнего Пскова. Теперь вы знаете, как поднять падающий рейтинг своего аккаунта: расскажите о Пскове! Проверено: помогает.

Только утром ПАИ сообщило, что в Порховском районе замерзает чёрный лебедь, как ближе к обеду пришла хорошая новость: лебедя спасли. Он почему-то не улетел в тёплые края и остался зимовать на речке в деревне Пески. Местные жители озаботились судьбой лебедя, который мог погибнуть в случае, если бы водоём полностью покрылся льдом. Ещё накануне была предпринята попытка вытащить лебедя из воды, но она оказалась неудачной. В пятницу трое мужчин смогли поймать птицу. Лебедя доставили в приют для животных под Псковом.

И напоследок совсем новогодняя и хорошая новость: минимальная стоимость ёлки в этом году составляет 6 рублей 30 копеек, если человек лично срубит её в лесу. Такую сумму придётся заплатить за разрешение на заготовку дерева высотой до одного метра. Мне кажется, это недорого. И анекдот в тему:

– Папа, смотри, сиськи на ёлке!

– Где?! Блин, и за что я логопеду плачу?!

На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!