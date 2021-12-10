Где в Пскове покататься на коньках

12:42, 10 декабря 2021, ПАИ

В Пскове открылись уличные катки. Есть платные и одна бесплатная площадки. Также продолжает работу крытый каток в Ледовом дворце.

Каток на Запсковье (теннисные корты на Труда, 40) работает по будням с 16:00 до 22:00, по выходным — с 12:00 до 22:00. Вход стоит 150 рублей без ограничения по времени. Льготный билет для детей до 7 лет — 100 рублей. Прокат — 200 рублей без ограничения времени катания. Заточка коньков стоит 200 рублей. Возможна наличная и безналичная оплата. По всем вопросам можно обращаться по телефону: 89212143265. Катание осуществляется с соблюдением всех эпидемиологических мер.

10 декабря в 15:00 откроется каток в «Таблетке». Вход будет без QR-кодов. Режим работы: с понедельника по четверг с 15:00 до 21:30, в пятницу — с 15:00 до 22:00, в субботу — с 11:00 до 22:00, в воскресенье — с 11:00 до 21:30. Вход со своими коньками в будние дни стоит 100 рублей, в выходные и праздничные — 130 рублей (без ограничения по времени). Для детей до 7 лет и многодетных семей — 80 рублей. Прокат коньков за 1 час — 100 рублей. Заточка коньков — 200 р. Для посетителей предусмотрены теплые раздевалки и туалеты.

На стадионе «Машиностроитель» можно будет покататься с 11 декабря не только на коньках, но и на лыжах. Ледовая площадка и лыжная трасса будут работать с 16:00 до 21:00 в будние дни, с 12:00 до 21:00 в выходные. Стоимость входного билета – 100 рублей, прокат коньков и лыж – 100 рублей в час. Для посетителей оборудована комната для переобувания.

Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации города, в связи с эпидемиологической обстановкой прорабатывается вопрос посещения катков (для входа в раздевалки и туалеты) по QR-кодам.

Бесплатно покататься на коньках и поиграть в хоккей можно на улице Кузбасской Дивизии, 30. Здесь традиционно залита хоккейная коробка. Обязательным требованием является соблюдение социальной дистанции.

Крытый каток есть в Ледовом дворце Пскова. Массовое катание 11 декабря будет с 17:15 до 18:15 и с 19:45 до 20:45. 12 декабря покататься можно с 16:15 до 17:15 и с 18:45 до 19:45. Стоимость билетов на массовое катание: дневное (1 час) в период с 8:00 до 18:00 250 рублей для взрослых, 130 рублей — для детей до 14 лет. Массовое катание вечернее (1 час) с 18:00 до 24:00 и по выходным стоит для взрослых 270 рублей, для детей до 14 лет — 140 рублей. Прокат коньков 130 рублей для взрослых и 110 рублей для детей. Вход в Ледовый дворец возможен по сертификату о вакцинации или о перенесенном заболевании. Кроме этого, можно предъявить медицинский документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний, и отрицательный результат ПЦР-теста.