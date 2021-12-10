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Река Великая в центре Пскова покрылась льдом толщиной до 12-18 см

Толщина льда на реке Великой в Пскове на участке от моста 50-летия Октября до Ольгинского достигает 12-18 см. Такие данные выявили в ходе ледовой разведки специалисты Аварийно-спасательной службы Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в региональном управлении МЧС.

Разведка на реке Великой проводилась от микрорайона Корытово до Псковского озера. На участке реки от Корытово до моста 50-летия Октября толщина льда достигает 12-15 см. В районе радиозавода установился лёд толщиной 9-10 см, в районе моста 50-летия Октября – 10 см, Ольгинского моста – 15 см, моста Александра Невского – 17 см. В районе Родины толщина льда составляет 15 см, Писковичей – 10 см, ЖК «Видный» – 10 см, Муровиц – 9 см. Промоин и трещин не наблюдается. Лёд покрыт снегом толщиной 10-15 см.

На Псковском озере разведка проводилась от устья реки Великой до островов Залита, Белова и Каменка. Везде установился лёд толщиной 10-12 см. Наблюдаются многочисленные поля наломанного льда больших площадей. Лёд покрыт снегом толщиной 15-20 см.

На Чудском озере специалисты проверили лёд в районе населённых пунктов Спицино, Сторожинец, Ветвеник, Береговая Лунёвщина, Устье, Синьковщина, Доможирка. Разведка проходила на удалении от берега до 7 км. Выявлена трещина размером от 10 до 15 см, идущая вдоль берега на удалении 5 км от деревни Ветвеник до населенного пункта Сторожинец. Толщина льда составляет 17-19 см.

В МЧС отметили, что на данный момент лед находится под глубоким слоем снега, что не способствует нарастанию ледового покрытия. Так, в устье реки Великой толщина льда составляет всего 5 см. Поэтому выход на лёд по-прежнему является небезопасным, действует соответствующий запрет.

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