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Пока псковичи жаловались на снег, питерский блогер собрал сотни восторженных комментариев о зимнем Пскове

Скриншот из видео "Белоснежный Псков"

Пока псковичи старательнее кутались в теплую одежду из-за морозов и жаловались в социальных сетях на заваливающий город снег, блогер из Санкт-Петербурга Денис Зоткин собрал сотни восторженных комментариев о красоте и великолепии зимнего Пскова.

«Невероятно изумительная красота русской природы», «чувствуется свежесть снежная и дыхание старины», «зима, что может быть лучше!», «Василий на Горке» уж очень хорош зимой! Белый храм на белом снежном холме», – положительные отзывы о городе и экскурсии сложно сосчитать.

«Живу в Пскове уже 50 лет, город люблю, но с каким удовольствием смотрю ваше видео! Очень интересно преподнесли и показали город», – написала пожилая псковичка. Также многие подписчики гида отметили, что рассказано о Пскове «изумительно хорошо и с уважением» и видео мужчины стоило бы включать в школьную программу. «Тут и история, и география, и архитектура, и даже литература. Люблю, когда Вы читаете стихи», – отметили зрители. 

Подписчики видеоблогера поделились, что уже были в Пскове и его видео вызывает у них чувство ностальгии. «Были студентами псковских институтов в конце 1980-х. После этого не раз приезжали вновь и вновь в сам Псков, в Старый Изборск, Печоры, Пушгоры. Супер», – пишут комментаторы.

Скриншот из видео "Белоснежный Псков"

Гости региона рассказали, что любят Псков за его «суровость и скромную красоту» и отметили, что многочисленные псковские храмы «замечательно смотрятся белоснежной зимой».

Не без труда удалось отыскать и несколько негативных комментариев о самом городе. Псковичка, реагируя на содержание видео, отметила, что в Пскове уже много лет в час пик весь город стоит в пробках. Другая отметила, что в городе «одни Пятёрочки и Магниты», а роскошный снег не убирают от слова совсем. 

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