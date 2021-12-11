Близнецы весом 490 и 1100 граммов родились в Псковском перинатальном центре

16:41, 11 декабря 2021, ПАИ

10 декабря в Псковском перинатальном центре появились на свет две девочки весом 490 и 1100 граммов. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в своём Instagram-аккаунте.

«Мама - сама ещё ребёнок, сирота, скоро исполнится 17», - отметила Наталия Соколова.

Детский омбудсмен рассказала, что к ней обратились родственники молодой мамы, которые попросили покрестить девочек.

Наталия Соколова выразила благодарность за помощь протоиерею Андрею (Вахрушеву), а также главному врачу Псковского перинатального центра Николаю Красикову.

«Друзья, помолитесь, пожалуйста, о здравии Анны и Ксении», - попросила Наталия Соколова.