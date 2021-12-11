Близнецы весом 490 и 1100 граммов родились в Псковском перинатальном центре
10 декабря в Псковском перинатальном центре появились на свет две девочки весом 490 и 1100 граммов. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в своём Instagram-аккаунте.
«Мама - сама ещё ребёнок, сирота, скоро исполнится 17», - отметила Наталия Соколова.
Детский омбудсмен рассказала, что к ней обратились родственники молодой мамы, которые попросили покрестить девочек.
Наталия Соколова выразила благодарность за помощь протоиерею Андрею (Вахрушеву), а также главному врачу Псковского перинатального центра Николаю Красикову.
«Друзья, помолитесь, пожалуйста, о здравии Анны и Ксении», - попросила Наталия Соколова.
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