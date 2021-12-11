В Госдуме выступили за скорейшее ужесточение наказания за педофилию

21:45, 11 декабря 2021, ПАИ

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова призвала как можно скорее ужесточить наказание за педофилию, а также законодательно предусмотреть возможность контроля после совершения преступления, пишет РИА Новости.

Она отметила, что химическая кастрация в большинстве случаев не является решением проблемы, так как функцию возможно восстановить одним уколом.

Политик отметила, что совершивших сексуальное преступление против несовершеннолетних в дальнейшем нужно брать под контроль с целью максимально ограничить их доступ к детям.

Лантратова подчеркнула, что такие люди должны стоять на учёте, чтобы надзорные органы контролировали все их передвижения и места работы. Это поможет предотвратить огромное количество такого рода преступлений.

Проект об ужесточении наказания для педофилов в сентябре внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» Александр Хинштейн и Павел Крашенинников, а также сенатор Андрей Турчак. В нём предлагается распространить пожизненное лишение свободы на педофилов-рецидивистов, на случаи, когда жертвами стали два и более ребёнка, на ситуации, когда это сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.