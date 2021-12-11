Молодой пскович похитил из магазина средства гигиены и одежду

10:38, 12 декабря 2021, ПАИ

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, подозреваемого в хищении товаров из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.



11 декабря в 22:42 на пульт дежурного межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» поступил сигнал «тревога» из магазина на Рижском проспекте.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 18-летнего псковича, который похитил из торгового зала средства гигиены и одежду.



По факту кражи проводится проверка.

