Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Молодой пскович похитил из магазина средства гигиены и одежду

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, подозреваемого в хищении товаров из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области. 
 
11 декабря в 22:42 на пульт дежурного межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» поступил сигнал «тревога» из магазина на Рижском проспекте.
 Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 18-летнего псковича, который похитил из торгового зала средства гигиены и одежду.
 
По факту кражи проводится проверка.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Планируете новогодний корпоратив?

Проголосовать >>>

11 декабря 2021

В Стругокрасненском районе произошёл пожар в бане
11 декабря 2021

«Псковская сводка», выпуск от 11 декабря
11 декабря 2021

Баня сгорела в Стругокрасненском районе
11 декабря 2021

Водитель сгоревшей в Стругокрасненском районе фуры попал в больницу
11 декабря 2021

Сегодня выйдет в эфир выпуск программы «Псковская сводка» от 11 декабря
10 декабря 2021

7 лет тюрьмы грозит 25-летней псковичке за пьяное ДТП
10 декабря 2021

Публикуем видео с места пожара в Пскове
10 декабря 2021

Частный дом горит в Пскове

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...