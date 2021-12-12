Загрузка ковидного коечного фонда в Псковской области держится на уровне 65-70%
Загрузка ковидного коечного фонда в Псковской области держится на уровне 65-70%. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
По его словам, реанимация по-прежнему загружена.
С начала пандемии болезнь унесла жизни 1153 пациентов псковских медучреждений. Всего в области зарегистрировано 68 367 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 59 644 жителя региона. Проведено 685354 исследований на коронавирус.
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